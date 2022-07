In keiner anderen Lebensphase verändert sich der Schlaf so sehr wie in der Jugend. Leichte morgendliche Bewegung kann dabei den Schlafrhythmus positiv beeinflussen.Basel - In keiner anderen Lebensphase verändert sich der Schlaf so sehr wie in der Jugend. Leichte morgendliche Bewegung kann dabei den Schlafrhythmus positiv beeinflussen - das haben Forschende der Universität Basel und der Flinders University, Adelaide, herausgefunden. Der Schlaf-Wach-Zyklus ist einer der bedeutendsten zirkadianen Rhythmen des Menschen. Zirkadiane Rhythmen folgen einem 24...

Den vollständigen Artikel lesen ...