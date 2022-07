Alona Eiduka als Chief Operating Officer und Eric Anliker als General Counsel verstärken neu die Geschäftsleitung von Cembra.Zürich - Alona Eiduka als Chief Operating Officer und Eric Anliker als General Counsel verstärken neu die Geschäftsleitung von Cembra. Alona Eiduka übernahm bei Cembra per 1. Juli 2022 die Rolle als Chief Operating Officer und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Eiduka ist seit zehn Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen für Cembra tätig und blickt insgesamt auf über 14 Jahre Erfahrung in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...