FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.07.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2500 (3000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2900 (3380) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 598 (589) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 487 (482) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 720 (730) PENCE - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 170 (200) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 135 (140) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES SAINSBURY TO 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) - BOFA CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 2100 (2150) PENCE - 'BUY' - CANACCORD RAISES HUNTING TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 300 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS DRAX TARGET TO 610 (650) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (7000) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 560 (550) PENCE - CREDIT SUISSE STARTS ANTOFAGASTA WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1180 PENCE - CREDIT SUISSE STARTS ENDEAVOUR MINING WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 2500 PENCE - CREDIT SUISSE STARTS FRESNILLO WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 620 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BP PRICE TARGET TO 472 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2779 (2551) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 525 (1039) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 245 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS INTERTEK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4700 (6650) PENCE - JEFFERIES CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 1130 (1410) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 180 (187) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 204 (220) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 6000 (6600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 150 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS NINETY ONE PRICE TARGET TO 200 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3000 (3400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 322 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 354 (292) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES HSBC PRICE TARGET TO 624 (590) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 645 (618) P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 165 (180) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL RAISES DISCOVERIE TO 'BUY' ('HOLD') - UBS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 (3000) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4550 (5200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 300 (325) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BP PRICE TARGET TO 490 (470) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2650 (2550) PENCE - 'BUY'



