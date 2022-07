2022 war bislang kein starkes IPO-Jahr. Nach einem noch vielversprechenden Auftakt brach die Zahl der Börsengänge nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine massiv ein. Der positive Trend des Vorjahres, das eine Rekordzahl an IPOs gebracht hatte, fand damit ein jähes Ende.Von Thomas Kaufmann2021 war ein IPO-Jahr der Rekorde. Nach der Corona-Flaute wagten sich so viele deutsche Unternehmen auf das Parkett der Wertpapierbörsen wie seit 20 Jahren nicht: Insgesamt gab es 30 IPOs, davon allein 22 an deutschen Börsen. Insgesamt spülten Börsengänge mehr als 11 Milliarden Euro in die Kassen der Unternehmen. Diese Entwicklung hat sich 2022 leider nicht dauerhaft fortgesetzt.Infolge der Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg wurden viele geplante Börsengänge vorerst nicht vollzogen. Diese Entwicklung hat das traditionell eher schwache erste Quartal zusätzlich gedämpft. Laut IPO-Barometer des Wirtschaftsberatungsunternehmens Ernst & Young (EY) gab es mit drei ...

