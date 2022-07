Das Euro/Franken-Paar nähert sich bei einem Stand von 0,9919 der 0,99er Grenze an. Gleichzeitig tritt der US-Dollar bei einem Stand von 0,9685 Franken auf der Stelle seit Dienstagabend.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch seinen Sinkflug verlangsamt fortgesetzt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0223 US-Dollar. Bei 1,0212 markiert der Euro kurzzeitig den tiefsten Stand seit Ende 2002. Bereits am Vortag wurde ein ähnlicher Tiefstand markiert, allerdings nach wesentlich stärkeren Kursverlusten von etwa zwei US-Cent. Beim Euro/Franken-Paar bleibt bei einem Stand von 0...

