Das Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts errichtet in der Basel Area seinen europäischen Hauptsitz.Basel - Die Non-Profit-Organisation Basel Area Business & Innovation hat das 200. Unternehmen bei der Ansiedlung in der Region unterstützt. Diesen Meilenstein hat die Agentur für Standortpromotion und Innovationsförderung mit der Niederlassung der Firma LifeMine Therapeutics erreicht. Das Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts errichtet in der Basel Area...

