Mit der TWINT Lösung CAS stellte amétiq banking jüngst seine integrierte Lösung auf Basis des Avaloq Banking Systems vor. Diese ermöglicht es Banken, ihren Kunden die TWINT-Services innert kürzester Zeit bei minimalem Einführungsaufwand anzubieten.Pfäffikon - Mobiles Bezahlen ist in der Schweiz beliebt wie nie zuvor. Apple, Google oder Samsung Pay haben hierzulande bisher das Nachsehen gegenüber Platzhirsch TWINT. amétiq banking kann mit der TWINT-Lösung CAS seine Position im Mobile Payment Markt weiter ausbauen. In der Schweiz gewinnt mobiles Bezahlen stark an Bedeutung und legt ein rasantes Wachstum hin. Eindrucksvoll zeigt dies auch eine...

