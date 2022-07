Rot, gelb, grün, rosa und lila. Die neue, farbenfrohe Kartonverpackung von The Greenery ist da! Diese neue Verpackungslinie im Hausstil wurde in Beratung mit den Erzeugern von The Greenery entwickelt und ist nun für Fruchtgemüse und Beeren zu haben. Foto © The Greenery Diese neue Verpackungslinie für Fruchtgemüse gibt es für Tomaten, Gurken, Paprikas,...

