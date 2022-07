Die Coop Gruppe Genossenschaft hat in Juni mitgeteilt, dass sie den Zeitpunkt für eine Erhöhung der Beteiligung an der Bell Food Group als ideal erachtet und in nächster Zeit auf über 66.67 % ausbauen wolle, um am Erfolg von Bell Food Group weiter zu partizipieren. Nach Information von Coop sei jedoch nicht geplant, die Gesellschaft zu übernehmen oder zu dekotieren....

Den vollständigen Artikel lesen ...