Trotz der herausfordernden Situation weltweit was Logistik, Inflation, steigende Kosten und Märkte bei einer größeren Menge an Früchten betrifft, hat die aktuelle chilenische Kiwi-Saison bereits 77.656 Tonnen exportiert, so der neuste Bericht des Chilenischen Kiwi-Komitees. Bildquelle: Shutterstock.com Europa ist der Hauptabnehmer (ausgenommen Russland, das 3.165 Tonnen...

Den vollständigen Artikel lesen ...