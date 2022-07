Die Immobiliengesellschaft will noch im laufenden Jahr einen Grossteil der rund 180 Liegenschaften und Areale in ihrem Besitz zertifizieren lassen.Olten - Die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site will noch im laufenden Jahr einen Grossteil der rund 180 Liegenschaften und Areale in ihrem Besitz zertifizieren lassen. Bis Ende 2022 sollen 75 Prozent der Flächen des Immobilienportfolios mit einem Nachhaltigkeitszertifikat hinterlegt sein. Diese Zertifizierungen erfolgen im Rahmen umfassender Initiativen zur nachhaltigen Geschäftsführung...

