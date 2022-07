Qcells hat eine Contracting-PV-Anlage auf dem Dach eines Gebäudes der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Karlsruhe errichtet. Das Gebäude wird von der Bundesanstalt für Wasserbau genutzt. Qcells hat in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Unternehmen 4e Gruenstromen eine Photovoltaik-Contracting-Anlage mit 1.478 Photovoltaik-Modulen zur Eigenstromversorgung auf einem Gebäude der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in Karlsruhe errichtet. Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) hat von der ...

