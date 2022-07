Die Anlage ist 45 Meter hoch und hat eine Kapazität von 56 Millionen Litern. Sie wird Wasser für die Fernwärme-Versorgung mit einer Temperatur von 98 Grad speichern. Nach Angaben von Vattenfall soll sie erneuerbaren Strom aus dem Netz nutzen.Der schwedische Energiekonzern Vattenfall baut derzeit die nach eigenen Angaben größte Power-to-Heat-Anlage Europas - die zugleich der größte Fernwärmespeicher Deutschlands sein wird. Die Anlage am 600-Megawatt-Kohlekraftwerk Reuter-West in Berlin soll im April 2023 in Betrieb gehen und eine thermische Leistung von 200 Megawatt haben. Sie kann Wärme für etwa ...

