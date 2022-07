Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an die Erholung vom Vortag an und notiert fester.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an die Erholung vom Vortag an und notiert fester. Im frühen Handel verliert der Markt etwas an Schwung und der SMI fällt auf die Marke von 10'900 Punkten zurück, über die er zuvor klar gestiegen war. Gestützt wird der Anstieg laut Händlern von der Publikation des US-Notenbank-Protokolls und der Hoffnung auf eine baldige Pause des Fed im...

Den vollständigen Artikel lesen ...