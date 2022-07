IBC Solar startet den Bau eines Photovoltaik-Solarparks in Klosterlangheim im Landkreis Lichtenfels. Das Solarkraftwerk mit einer Nennleistung von rund 6,2 Megawatt wird ab Herbst 2022 über 2.000 Haushalte mit Strom versorgen. IBC Solar erhielt den Zuschlag der Bundesnetzagentur im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens für Photovoltaik auf Ackerflächen in benachteiligten Gebieten. Die ideale Lage des sechs Hektar großen Standorts in der Nähe eines Netzverknüpfungspunktes war ein ausschlaggebender ...

