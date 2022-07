Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Unterstützung kam ein weiteres Mal aus den USA.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Unterstützung kam ein weiteres Mal aus den USA. Dort hatte die Wall Street am Vorabend nach Hinweisen der US-Notenbank auf weitere deutliche Zinsschritte zugelegt und baute diese Erholungsgewinne nun weiter aus. «Dass die US-Notenbank mit weiteren Zinserhöhungen mal für Erleichterung am Aktienmarkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...