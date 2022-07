Die Geschäftsleute des Obst- und Gemüsesektors sind nun auf der Webseite ifema.es/fruit-attraction in der Vorschau auf die Aussteller zu finden, die ihre Teilnahme für die Fruit Attraction 2022 bestätigt haben, die von FEPEX und IFEMA Madrid organisiert wird und am 4. bis 6. Oktober stattfinden wird. Zudem können die in dem Sektor Tätigen durch die Plattform LIVE...

Den vollständigen Artikel lesen ...