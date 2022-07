Tropic Biosciences hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spitzeninnovationen für Kulturen und Regionen zu nutzen, in denen sie am dringendsten benötigt werden.Zürich - Blue Horizon, ein Impact-Investor der nächsten Generation, der den Übergang zu einem neuen nachhaltigen Lebensmittelsystem beschleunigt, gab eine Investition in Tropic Biosciences bekannt, ein bahnbrechendes Agrar-Biotechnologie-Unternehmen, das sich der Entwicklung von Hochleistungssorten tropischer Nutzpflanzen widmet. Neben Blue Horizon beteiligen sich DisruptAD...

Den vollständigen Artikel lesen ...