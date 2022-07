FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.07.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3175 (3400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1450 (1645) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 65 (78) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2500 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 770 (880) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 60 (80) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 700 (770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 140 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 100 (115) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4500 (4800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 195 (250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 1180 (1610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERREXPO TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 215 (265) PENCE - BERENBERG CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 135 (145) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WPP PRICE TARGET TO 915 (1230) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 2300 (2600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1930 (2293) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2970 (3180) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NETWORK INTL TARGET TO 390 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1871 (2034) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 10000 (10100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 3450 (3800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1460 (1640) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 140 (165) PENCE - GOLDMAN CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 5500 (6010) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 280 (311) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1780) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 12000 (13500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 880 (1060) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MARSTONS TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 40 (90) PENCE - HSBC CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 205 (350) PENCE - HSBC CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 95 (140) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 117 (98) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 9200 (1000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 33 (35) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 710 (750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 465 (475) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 77 (85) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CAPRICORN ENERGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 265 (235) PENCE - JEFFERIES RAISES ENERGEAN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1300 PENCE - JEFFERIES RAISES JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1450 (1590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/GOLDMAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 42 (39) EUR - 'BUY' - SOCGEN CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 1350 (1430) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 260 (305) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 138 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 320 PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3500 (3850) PENCE - 'BUY'



