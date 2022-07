Den Analysten zufolge ist das chinesische Unternehmen Huawei 2021 das siebte Jahr in Folge der weltweit größte Anbieter von Photovoltaik-Wechselrichtern, gefolgt von Sungrow. Growatt nahm den bisher von SMA belegten dritten Platz der Top Ten ein.von pv magazine International Einer aktuellen Analyse von Wood Mackenzie zufolge war Huawei im Jahr 2021 der weltweit größte Anbieter von Photovoltaik-Wechselrichtern in Bezug auf die Auslieferungen, gefolgt von Sungrow. Die beiden Unternehmen haben diese Positionen in den Top Ten seit 2016 inne, und Huawei belegt das siebte Jahr in Folge den Spitzenplatz. ...

