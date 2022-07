Der Dow Jones Industrial sinkt im frühen Handel um 0,43 Prozent auf 31 250,98 Punkte.New York - Der Arbeitsmarktbericht für Juni hat die US-Börsen am Freitag auf ihrem Stabilisierungskurs gehalten. Nach Gewinnen in den vergangenen zwei Handelstagen ging es nun moderat abwärts. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,43 Prozent auf 31 250,98 Punkte. Auf Wochensicht liegt der bekannteste Wall-Street-Index damit ein Prozent vorn. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am...

