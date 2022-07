Der SMI rückt schliesslich um 0,68 Prozent auf 11'015,03 Punkte vor. Im Wochenvergleich ergibt sich ein Plus von 2,3 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum dritten Mal in Folge mit klar festeren Kursen geschlossen. Nach den drei verlustreichen Monaten April bis Juni ist der Start ins zweite Semester damit gelungen, verbunden mit der Rückeroberung der Marke von 11'000 Punkten für den SMI. Die neuesten Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgten in einer ersten Reaktion zwar für leichte Abgaben...

Den vollständigen Artikel lesen ...