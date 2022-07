Aus Sicht des Tagescharts betrachtet, ist in der Aktie von Mercedes-Benz Group ISIN: DE0007100000 ein Abwärtstrend zu erkennen. Dieser besteht seit Anfang Juni dieses Jahres. Derzeit befindet sich die Aktie in einer Erholungsbewegung, welche möglicherweise in der kommenden Handelswoche für einen Long-Einstieg genutzt werden kann. Das erste Handelsziel liegt beim Preis von 58,00 Euro. Hier wurde zuletzt viel Volumen gehandelt. Es muss also damit gerechnet ...

