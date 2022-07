Aldi setzt weiter auf lokale Produkte und nationale Lieferanten und erhöht den Einkauf von kanarischen Bananen in all seinen Supermärkten um 10%. Dieses Jahr wird das Unternehmen 4,8 Tonnen Bananen von den Kanarischen Inseln sowohl in seinen Läden auf der Halbinsel als auch in den mehr als zehn Läden verkaufen, die es bis Ende des Jahres auf der Inselgruppe eröffnen...

Den vollständigen Artikel lesen ...