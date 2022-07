Obst ist in aller Munde und das in jeglicher Form, denn die Leitsätze für Obsterzeugnisse sind überarbeitet und haben Zuwachs bekommen. Sie beschreiben über 2000 Lebensmittel in ihrer Beschaffenheit, Herstellung und Bezeichnung. Bildquelle: Shutterstock.com Da Obst bekanntlich gesund ist, sind Früchte in jeglicher Form beliebt und gefragt. Gerade im Sommer ist die...

Den vollständigen Artikel lesen ...