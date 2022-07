In der vergangenen Woche hat die Saison der Spitzenverkäufe für Freilandgurken in der Ukraine begonnen, berichten die Analysten des EastFruit-Projekts. Die Saison für den Verkauf der Freilandgurken begann in der Ukraine wie bei allem Frühgemüse mit einer deutlichen Verzögerung wegen der Besetzung der Region Kherson, die führende bei der Produktion von...

