Der Kursgewinn am Freitag brachte die Continental-Aktie ISIN: DE0005439004 bis nah an den Widerstand bei 68,09 Euro heran und jetzt wird sich entscheiden, ob der Automobilzulieferer bei den Anlegern punkten kann. Der letzte Versuch den Sprung über den Widerstand zu schaffen, wurde am 29. Juni abgewehrt. In einem positiven Börsenumfeld können wir uns gut vorstellen, dass Continental den Sprung in dieser Woche schafft. Wenn Sie den passenden Einstiegspunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...