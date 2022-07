Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr 0,72 Prozent tiefer bei 10'935,78 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Montag im frühen Geschäft klar nach. Damit kommt es nach einer starken Woche und zuletzt drei Gewinntagen in Folge zu Gewinnmitnahmen und die zuletzt zurückeroberte Marke von 11'000 Punkten rückt für den SMI wieder weiter weg. Ein wichtiges Thema zu Wochenbeginn ist noch immer der am Freitag vorgelegte Bericht zu den neuen Stellen in den USA.

