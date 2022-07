Die Schweizer Pensionskassen haben sich im zweiten Quartal des laufenden Jahres erneut negativ entwickelt. Grund dafür ist die schlechte Performance an den Finanzmärkten, besonders der Aktien.Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben sich im zweiten Quartal des laufenden Jahres erneut negativ entwickelt. Grund dafür ist die schlechte Performance an den Finanzmärkten, besonders der Aktien. Der Schweizer Pensionskassen Index der Credit Suisse weist für die Monate April bis Juni eine negative Entwicklung aus. Er sank im Berichtszeitraum um 6,03 Prozent, was einem Verlust von 12...

