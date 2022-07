Im abgelaufenen Monat kam es zu keiner Zeit zu negativen Preisen. Der Überschuss auf dem EEG-Konto wächst auf gut 16 Milliarden Euro.Nach einem leichten Plus im Vormonat ist der Marktwert Solar im Juni deutlich gestiegen, von 15,132 Cent pro Kilowattstunde auf 18,940 Cent. Danach liegt der Wert nur noch leicht unter dem Jahreshöchstwert vom März mit 20,712 Cent. Noch stärker nahmen die Marktwerte für Windenergie zu: für Anlagen an Land von 13,242 Cent im Mai auf 19,962 Cent sowie für solche auf See von 14,024 Cent auf 19,909 Cent. Der durchschnittliche Preis am Spotmarkt stieg von 17,748 Cent ...

