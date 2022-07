Autogrill bzw. deren Mehrheitsaktionär Edizione S.p.A. wird seinen gesamten Anteil von 50,3 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Autogrill auf Dufry übertragen. Edizione wird am Ende der Transaktion mit einem Anteil zwischen 25 und 20 Prozent der grösste Aktionär von Dufry sein.Zürich - Nun ist es amtlich: Der Reisedetailhändler Dufry und der italienische Autobahn-Raststätten Betreiber Autogrill haben ihre Fusion beschlossen. Wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten, wird Autogrill bzw. deren Mehrheitsaktionär Edizione S.p.A. seinen gesamten Anteil von 50,3 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Autogrill auf Dufry übertragen. Edizione wird am Ende der...

