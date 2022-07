Das Solarstromunternehmen Ecoligo bietet seinen Finanzierungsservice nun auch in Nigeria an. Ein erstes von Crowdinvestoren zu finanzierendes Vorhaben verfügt über 91 Kilowatt Leistung. Der PV-Serviceanbieter Ecoligo expandiert in Afrika weiter nach Nigeria. Das teilte das Berliner Unternehmen mit, das crowdfinanzierte Projekte in Schwellenländern umsetzt. Als erstes Projekt installiert Ecoligo für das Fertigungsunternehmen TLM Investment Limited in Lagos eine Solaranlage mit einer Leistung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...