Lee Sue Ann, Ökonomin bei der UOB Group, hält es für möglich, dass die Bank of Korea (BoK) auf ihrer Sitzung am 13. Juli ihren Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird. Wichtige Zitate "Die Inflationsprognosen der BOK deuten auf eine erhöhte Inflation bis ins Jahr 2023 hin, was für eine weitere geldpolitische Straffung spricht". "Wir haben daher unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...