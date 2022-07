Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Dienstag zunächst nach. Damit überwiegen die Sorgen der Investoren einmal mehr.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Dienstag zunächst nach. Damit überwiegen die Sorgen der Investoren einmal mehr. Bereits zum Wochenstart hatten Investoren Zins-, Inflations- und Rezessionsängste wieder ganz oben auf ihre Prioritätenliste gesetzt. Darüber hinaus bleiben die steigenden Covid-Infektionen in China sowie die Ungewissheit über die zukünftige Gasversorgung für Europa...

