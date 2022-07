Bevor Alpian ihren Launch als erste digitale Privatbank der Schweiz noch diesen Sommer in die Wege leitet, kündigt sie ihre künftige Zusammenarbeit mit zwei starken Leaderinnen an.Genf - Bevor Alpian ihren Launch als erste digitale Privatbank der Schweiz noch diesen Sommer in die Wege leitet, kündigt sie ihre künftige Zusammenarbeit mit zwei starken Leaderinnen an: Die Tennisolympiasiegerin und «Schweizer Sportlerin des Jahres 2021» Belinda Bencic und die Freeride-Snowboarderin, Basejumperin und Wingsuit-Pilotin Géraldine Fasnacht werden nicht nur langjährige...

Den vollständigen Artikel lesen ...