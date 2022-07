Die Dolderbahn wird erneuert: Die Firma Stadler Rail wird zwei neue Zahntriebwagen bauen.Zürich / Bussnang - Die Dolderbahn wird erneuert: Die Firma Stadler Rail wird zwei neue Zahntriebwagen bauen. Sie werden zwar wieder Rot, mit Gold-Elementen sollen sie aber - passend zur Destination Dolder - edel wirken. Die heutigen Dolderbahn-Fahrzeuge sind seit fast 50 Jahren in Betrieb. Wie die VBZ am Dienstag mitteilten, seien sie damit am Ende ihrer Einsatzzeit angekommen.

