Nach der jüngsten Kursentwicklung könnteder USD/IDR nun in eine Konsolidierungsphase eintreten, wahrscheinlich zwischen 14.872 und 15.050, so die Einschätzung von FX-Stratege Quek Ser Leang vom Global Economics & Markets Research der UOB Group. Wichtige Zitate "Der USD/IDR stieg am vergangenen Mittwoch (06. Juli) auf einen Höchststand von 15.020, bevor ...

