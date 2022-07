Interventionen wie Anregungen in Supermärkten sind sehr effektiv für größere Bioverkäufe. Das Zusammenlegen von biologischem Obst und Gemüse wird den Umsatz um 60% steigern, zeigt ein 10-wöchiger Pilotversuch in zwei Supermärkten in Brabant, wie GroentenFruit Huis berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com Unternehmer und Einzelhandelsexperte Bart Fischer...

Den vollständigen Artikel lesen ...