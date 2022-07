Drei Vorstandsmitglieder führen nun Fairtrade Deutschland e.V.: Claudia Brück, Katja Carson und Detlev Grimmelt bilden das Führungsgremium des Vereins, der das Fairtrade-Siegel in Deutschland vergibt. Nachdem der bisherige Vorstandsvorsitzende Dieter Overath in den Ruhestand getreten ist, gehören sie nun einem gleichberechtigten Vorstand an. Claudia Brück, Detlev...

Den vollständigen Artikel lesen ...