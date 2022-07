Der Anstieg der Energiepreise, der von Russland ausgelöst wurde, führte letztes Jahr zu einem Anstieg des Preises von Kohle um das 7,5-Fache. Dazu kamen Probleme mit Arbeitskräften und Druck der Einzelhandelsketten auf die Erzeuger hinzu. Die Landwirtschaftskammer für den Großraum Polen (WIR) schreibt darüber in einem Brief an den Minister für Landwirtschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...