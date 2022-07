Small Robot Company (SRC), ein in Großbritannien ansässiges Agrartech-Startup-Unternehmen für nachhaltige Landwirtschaft, gab den Start seines gewerblichen Roboterdienstes Per Plant Farming bekannt. Pilotversuche diese Saison haben gezeigt, dass die Herbizidanwendung um rund 77% und Dünger um 15% reduziert werden kann, so eine Publikation der analytischen Plattform...

Den vollständigen Artikel lesen ...