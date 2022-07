Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar knapp über der Parität bei 1,0036 gehandelt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar knapp über der Parität bei 1,0036 gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Unter Parität versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins. Gegenüber dem Franken verharrt der Euro bei einem Stand von 0,9857 derweil weiterhin unter Parität.

