- BARCLAYS CUTS ABRDN TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 140 (210) PENCE - BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 300 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 120 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2680 (3150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS M&G PRICE TARGET TO 195 (226) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 107 (135) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 2600 (2605) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3040 (3420) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 280 (255) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 775 (770) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2190 (2140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 415 (510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 1010 (1230) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2366 (2644) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS DIRECT LINE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 251 (286) PENCE - CITIGROUP CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 258 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 618 (671) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1187 (1196) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BEAZLEY PRICE TARGET TO 577 (552) PENCE - 'BUY' - CORR/MORGAN STANLEY CUTS BALFOUR BEATTY TARGET TO 220 (230) P - 'UNDERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 310 (340) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS HAYS PRICE TARGET TO 148 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1200 (1215) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4800 (5250) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 675 (755) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 300 (315) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 374 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2937 (2960) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ABRDN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 175 (255) PENCE - HSBC CUTS CLARKSON PRICE TARGET TO 4850 (4900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 880 (900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS TYMAN WITH 'BUY' - PRICE TARGET 340 PENCE - JPMORGAN CUTS ALPHAWAVE IP PRICE TARGET TO 260 (311) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CLARKSON PRICE TARGET TO 3370 (3655) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 3250 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 270 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 590 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES BUNZL AND TELEPERFORMANCE ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 245 (243) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 42 (41) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 83 (82) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 108 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS GENUIT GROUP TARGET TO 480 (550) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 300 (335) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BALFOUR BEATTY TARGET TO 230 (220) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 600 (800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 400 (455) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1780 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 320 (350) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 2400 (3300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 310 (345) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2470) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 880 (900) PENCE - 'BUY' - STIFEL CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12200 (12300) PENCE - 'BUY' - STIFEL STARTS DARKTRACE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 570 PENCE - UBS CUTS BEAZLEY TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 530 (512) PENCE - UBS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 17 (30) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 684 (715) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1440 (1390) PENCE - 'BUY'



