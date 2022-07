Die belgische Belinus geht in Deutschland mit ihren schwarzen Glas-Glas-Modulen an den Start. Das Unternehmen verspricht hohe Wiorkungsgrade. Der belgische Solarmodulhersteller Belinus geht in Deutschland an den Start. Dort bietet er nun seine Glas-Glas-Module mit interdigitalen Rückkontakt-Solarzellen (IBC) an. Wie das Unternehmen mitteilte, erzielen die Module aufgrund der verringerten Abschattung auf der Vorderseite der Zelle eine höhere Effizienz. Gleichzeitig lasse das absorbierte Licht auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...