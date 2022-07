Der europäische Leitindex EuroStoxx50 verliert am späten Vormittag 0,85 Prozent auf 3424,76 Zähler.Paris / London - Die Aktienmärkte in Europa haben am Donnerstag weiter nachgegeben und damit an die Schwäche des Vortages angeknüpft. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,85 Prozent auf 3424,76 Zähler. Der französische Cac 40 fiel mit 0,77 Prozent auf 5954,33 Punkte ähnlich stark, während der britische FTSE 100 um 0,74 Prozent auf 7103,57 Punkte nachgab.

