Insgesamt eine Milliarde Euro will das Unternehmen in den nächsten drei Jahren in den Ausbau von Wärmepumpen und grünen Klimalösungen investieren. Der neue Technologie-Standort im polnischen Legnica soll dabei eine zentrale Rolle spielen.Die Viessmann Group hat am Donnerstag den Grundstein für ein neues Wärmepumpen-Werk in Legnica in Polen gelegt. Mehr als 200 Millionen Euro wolle das Allendorfer Unternehmen in den neuen Standort investieren, der ein zentraler Baustein der eigenen grünen Klimalösungsoffensive sein werde. Viessmann kündigte bereits im Frühjahr an, in den kommenden drei Jahren insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...