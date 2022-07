Seit 2021 ist Ruedi Becker Mitglied der Geschäftsleitung, bisher in der Funktion des Chief Business Development.Schwanden - Der Verwaltungsrat der targens Suisse SA hat Ruedi Becker zum neuen CEO ernannt. Seit 2021 ist Ruedi Becker Mitglied der Geschäftsleitung, bisher in der Funktion des Chief Business Development. Er wird Nachfolger von Evangelos Aneziris. Bis 2020 war Ruedi Becker Mitglied der Direktion der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und verfügt über fundierte Kenntnisse in der schweizerischen...

