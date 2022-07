Besuch an einer Wertpapierbörse in Deutschland im Jahr 1905 Es ist die Zeit der Droschken und Equipagen, in der A. Oskar Klaußmann die Berliner Börse besucht. Er erlebt einen eindrucksvollen Tag mit tumulthaftem Geschehen, das das allgemeine Volk nur schwer versteht. Berliner Börse um 1850 Wir lösen die Eintrittskarten Wir kommen gegen zwölf Uhr mittags in Berlin über die monumentale Kaiser Wilhelm-Brücke und sehen drüben jenseits des Spreearms, fast genau gegenüber dem Gebäude des Neuen Doms den ...

