Im Zentrum der Stadt in der Zentralukraine ist Behördenangaben zufolge ein Bürozentrum getroffen worden. 12 Menschen kamen ums Leben, 90 wurden verletzt.Kiew - Bei russischen Raketenangriffen sind in der Ukraine erneut zahlreiche Zivilisten und Soldaten getötet worden. Im Zentrum der Grossstadt Winnyzja in der Zentralukraine ist Behördenangaben zufolge ein Bürozentrum getroffen worden. 12 Menschen seien ums Leben gekommen, weitere 90 seien verletzt worden, teilte der Vizechef des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...