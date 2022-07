Der SMI schliesst am Donnerstag 0,97 Prozent tiefer auf 10'799,52 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einen schwachen Handelstag eingezogen. Erneut aufflammende Sorgen vor einem Absturz in die Rezession drückten die Dividendenwerte auf breiter Front nach unten. Mit den US-Produzentenpreisen setzte sich die Reihe sehr hoher Inflationsdaten fort und die Quartalszahlen der US-Banken JP Morgan und Morgan Stanley enttäuschten. Zu alledem droht in...

Den vollständigen Artikel lesen ...